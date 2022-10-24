Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Gürcistan’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Gürcistan’da Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldi. Aliyev, Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı’nda Gürcistan Dışişleri Bakanı İlya Darçiaşvili başkanlığındaki heyet tarafından karşıladı. Aliyev daha sonra resmi temaslarına başlayarak, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Muhkrani Sarayı’nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.