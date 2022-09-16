Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: ”Ermenistan’ın provokasyonu ilişkilerin normalleşme sürecine bir darbedir”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın devlet sınırında büyük bir askeri provokasyon gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, ”Ermenistan’ın bu provokasyonu iki ülke arasındaki normalleşme sürecine büyük bir darbedir. Bu nedenle tüm sorumluluk Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde konuştu. Azerbaycan’ın Ermenistan’a birbirinin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasına dayalı bir barış anlaşması için beş ana ilke sunduğunu belirten Aliyev, ”Şimdi önkoşullar ve yapay gecikmeler olmaksızın bir barış anlaşması taslağı üzerinde çalışmaya başlamalıyız. Ne yazık ki, 13 Eylül’de Ermenistan, Azerbaycan ile devlet sınırında büyük çaplı bir askeri provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu provokasyonu kararlılıkla engelledi. Ermenistan’ın bu provokasyonu iki ülke arasındaki normalleşme sürecine büyük bir darbedir. Bu nedenle tüm sorumluluk Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine düşmektedir” dedi.

“Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ilişkin BM kararları 27 yıl uygulanmadı”

Bazı öncü uluslararası kuruluşların verimsiz olmasının endişe verici olduğunu ifade eden Aliyev, ”Bu bağlamda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep eden 1993 yılında BM Güvenlik Konseyi’nin 4 kararından bahsetmek istiyorum. BM Güvenlik Konseyi’nin bazı kararları birkaç gün içinde uygulanmaktadır. Durumumuzla ilgili alınan kararlar 27 yıldır uygulanmadı. Azerbaycan, Karabağ sorununu askeri ve siyasi yollarla bizzat çözmüş ve Güvenlik Konseyi’nin belirtilen kararlarının uygulanmasını sağlamıştır” dedi.

“Zengezur koridoru bölge ülkelerinin ulaşım kabiliyetlerini daha da artıracak”

Karabağ sorununun 2020 sonunda çözülmesinin bölgede ulaşım ve iletişim projelerinin geliştirilmesi için yeni fırsatlar oluşturduğunu söyleyen Aliyev, “Zengezur koridorunun açılması bölge ülkelerinin ulaşım kabiliyetlerini daha da artıracak ve bu güzergâh üzerinde bulunan tüm ülkeler için faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.