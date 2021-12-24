banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Kripto para yasası geliyor!
Kripto para yasası geliyor!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut ve Şuşa’yı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60. yaş gününde Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasını ve Şuşa kentini ziyaret ederek, “Toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz” dedi.

Politika 24.12.2021, 18:32 24.12.2021, 21:27
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut ve Şuşa’yı ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut ve Şuşa’yı ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut ve Şuşa’yı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60. yaş gününde Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasını ve Şuşa kentini ziyaret ederek, “Toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60. yaş gününde Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasını ve Şuşa kentini ziyaret etti. Hadrut kasabasında askerlerle bir araya elen Aliyev, “Toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in eşi Mehriban Aliyeva ve oğulları Haydar Aliyev ile birlikte Hocavend ilinin Hadrut kasabasını ziyaret ederek askeri birliğin açılışına katıldığı belirtildi.

Askeri birliğe savaş bayrağını sunan Aliyev, askeri birlikte incelemelerde bulunduktan sonra düzenlenen tatbikatı izledi. Aliyev yaptığı konuşmada, Hadrut’daki askeri birliğin açılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Çünkü bu askeri birlik işgalden kurtarılmış bölge olan Hocavend ilinde açılmıştır ve ordumuzun emrindedir. Ordu sürekli olarak dikkatimizdedir. Bu dikkat ve özenin sonucu olarak, bugün Azerbaycan’ın galip gelen ordusu, dünyada muharebe meydanında muzaffer, galip gelen bir ordu olarak tanınmaktadır” dedi.

“İkinci Karabağ Savaşı, Azerbaycan ordusunun yılmaz iradesini gösterdi”

Hadrut harekatının İkinci Karabağ Savaşı’nda özel bir önem taşıdığını vurgulayan Aliyev, “Bu stratejik yerleşimin kurtarılması, gelecek planlarımıza ek olarak destek sağladı. Çünkü Hadrut’u işgalcilerden kurtarmasaydık, gelecekteki operasyonlarımız daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalabilirdi. İkinci Karabağ Savaşı kimin kim olduğunu gösterdi. İkinci Karabağ Savaşı, Azerbaycan Ordusunun ve Azerbaycan halkının yılmaz iradesini gösterdi. Bugün, Ermeni ordusu zaten yenilmiş durumda. Azerbaycan Ordusu muzaffer bir ordudur” dedi.

“Şuşa operasyonu bir destan haline geldi”

Hadrut işgalcilerden kurtarılmamış olsaydı Şuşa’ya ulaşmanın daha zorlaşacağını ifade eden Aliyev, “Ancak Şuşa operasyonu şimdiden bir destan haline geldi. Şuşa harekatı şu anda dünyanın önde gelen askeri okullarında tartışılıyor ve analiz ediliyor. Birçok kişi, özellikle Şuşa’da eskiden yaşamış insanlar, Azerbaycan’ın kahraman oğullarının hafif silahlarla kayalara tırmandığına ve kültür başkentimiz, Karabağ’ın tacı olan Şuşa’yı işgalcilerden kurtardıklarına hala inanamıyor” dedi.

“Toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz”

Ermenistan ordusunun neredeyse yok olduğunu belirten Aliyev, “Ermenistan bizim için yeniden tehlike kaynağı olmaya kalkarsa, sonları İkinci Karabağ Savaşı’ndaki gibi olacaktır. Halkımıza, devletimize, toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz. Yurt dışında da olsa bu tehdidi görürsek bizi kimse durduramaz. 44 gün boyunca bizi kaç kere durdurmaya çalıştılar, kaç kere tehdit ettiler, baskı yaptılar. Bizi hiç kimse durduramadı” ifadelerini kullandı.

“Komando tugayının oluşturulması bizim için bir yenilik”

Yeni askeri birlik ve komando kuvvetlerinin temsilcilerinin Hadrut’taki askeri birlikte bulunduğunu vurgulayan Aliyev, “Bir komando tugayının oluşturulması bizim için bir yeniliktir. Komando tugaylarının her türlü askeri görevi yerine getirebilecek. İyi eğitim görmüş, yüksek irade göstermiş, vatan için kendini feda etmeye hazır çocuklarımız bu tugaylarda görev yapacak. Bu da askeri gücümüzü büyük ölçüde artıracaktır” dedi.

Aliyev, bu tür birçok tugayın kurulacağını ve bu nedenle Azerbaycan ordusunun profesyonelliğini ve moralini korumaya devam edeceğini kaydetti.

Aliyev, Hadrut’tan sonra Şuşa kentine geçerek, Yukarı Gövher Ağa Camisi’ni ziyaret etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8