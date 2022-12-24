Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Doğal kaynaklarımızı sömürenler uluslararası hukuk normuna göre suçludur"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batı Azerbaycan’dan olan bir grup aydınla görüşme sırasında Laçın bölgesindeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımızı sömürenler uluslararası hukuk normuna göre suçludur" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sovyetler döneminde Ermenistan’dan sürgün edilen Azerbaycanlıların oluşturduğu Batı Azerbaycan Topluluğu üyesi bir grup aydınla bir araya geldi. Görüşmede konuşan Aliyev, Laçın yolunda yaşananların, Azerbaycan karşıtı bir histeriye daha neden olduğunu belirterek, "Burada sadece Ermenistan değil belki onlardan daha fazla, yurt dışındaki patronları, arkalarında duran devletler Azerbaycan’a karşı bir karalama kampanyası başlattı. Birleşmiş Milletler’de de (BM) bize karşı bir provokasyon daha hazırlanıyor. Bazı ülkeler özel bir şevkle birkaç gündür bize karşı bir sonraki kirli planlarını gerçekleştirmeye kararlı. Ama yine de bir şey alamadılar, birkaç gündür uğraşıyorlar. Önümüzdeki hafta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Laçın yolundaki olay gün gibi ortada. Bu bizim meşru hakkımız. Doğal kaynaklarımız kullanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler herhangi bir uluslararası hukuk normuna göre suçludur. Çünkü burası uluslararası toplum tarafından tanınan bir bölgemiz. Kamuoyu temsilcilerimizin ve öncelikle devlet kurumlarının temsilcilerinin denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Orada hangi çalışmalar yapıldığını görmeleri lazım ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bizim haklı talebimiz bundan ibarettir" dedi.

"Bu bizi hiçbir şeyden vazgeçirmeyecek"

Laçın yolundaki durumun değiştirilerek sunulduğunu da ifade eden Aliyev, "Yine yalan, yine iftira. Bunları kimin yaptığını hepimiz biliyoruz. Tekrar söylüyorum, Ermenistan devleti burada ilk sıralarda yer almıyor. Ancak bu bizi hiçbir şeyden vazgeçirmeyecek. Bunu zaten birçok kez kanıtladık. İkinci Karabağ Savaşı ve savaştan sonraki iki yıl bunu gösterdi. Kimse bizi etkileyemez. Aramalar olabilir, bazı açıklamalar olabilir, bunlara önem vermemize gerek yok. Bu aramalara sadece siyasi nezaket gereği cevap veriyoruz. Ancak bu bizim konumumuzu en ufak bir şekilde değiştirmeyecek" diye konuştu.

Laçın yolundaki protestolar 12 gündür devam ediyor

Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ile denetimi amacıyla Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı bölgeye, 10 Aralık’ta Azerbaycanlı uzmanlardan oluşan ekipler gönderilmiş ancak bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti. Rus barış gücünün bu durumu umursamaz tavırlarından rahatsız olan Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık’ta Laçın Koridoru’nda protesto gösterisi başlatmıştı. Aktivistler, gece gündüz demeden 12 gündür eylemlerine devam ediyor.