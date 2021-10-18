banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’i kabul etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Politika 18.10.2021, 11:49
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’i kabul etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılana açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i kabul ettiği belirtildi. Görüşmede, Vedat Bilgin’in, Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği, Aliyev’in de teşekkür ederek Bilgin’den Erdoğan’a selamlarını iletmesini istediği belirtildi. Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişti kaydedilen görüşmede, Bilgin’in Azerbaycan’a ziyaretinin, Azerbaycan ve Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasında her alanlarda olduğu gibi sosyal hizmet alanında da iyi bir işbirliğinin olduğu belirtildi ve bu alanda deneyim alışverişinin önemi vurgulandı.

Aliyev ve Bilgin arasında görüşmede, Türkiye’de çalışan Azerbaycan vatandaşları ile Azerbaycan’da çalışan Türk vatandaşlarının iş gücü piyasasının düzenlenmesi, sosyal güvenlik meselesinin önemine dikkat çekildiği aktarıldı.

Bilgin’in Bakü temasları kapsamında, Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev ile bir araya gelecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2