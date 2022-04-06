Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in daveti üzerine Belçika’nın başkenti Brüksel’e çalışma ziyareti düzenledi. Cumhurbaşkanı Aliyev Brüksel ziyaretinde, AB Konseyi Başkanı Michel’in de katılacağı üçlü toplantıda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek.

Aliyev ve Paşinyan 14 Aralık 2021 tarihinde yine AB Konseyi Başkanı Michel’in ev sahipliğinde Brüksel’de üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti.