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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım’ı kabul etti
AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETİ KABUL ETTİ.
Politika 02.11.2020, 13:06
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki heyeti kabul ettiği belirtildi.
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