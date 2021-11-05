Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 8. Küresel Bakü Forumu’nda katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı kabul ettiği kaydedildi. “Covid-19 Sonrası Dünya” başlığı ile düzenlenen 8. Küresel Bakü Forumu’nun önemli konuların tartışılması açısından çok önemli olduğu belirtilen görüşmede, forumun üst düzeyde düzenlendiği vurgulandı. Salgına rağmen foruma çok sayıda seçkin davetlinin katılımının bu etkinliğe ve Azerbaycan’a olan ilgiyi gösterdiği kaydedildi. Görüşmede forumun uluslararası işbirliğini genişletmeye hizmet edeceği ifade edildi.