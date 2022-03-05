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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan’ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bilal Erdoğan’ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan’ı kabul etti.
Politika 05.03.2022, 12:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan’ı kabul etti.
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 5. Etnospor Forumu’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bilal Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.