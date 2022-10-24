Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Azerbaycan ve Ermenistan’ın bir barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz”

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Karabağ sorununun sona ermesinden sonra Azerbaycan ve Ermenistan’ın bir barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan’da Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Aliyev ve Garibaşvili, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan ile Gürcistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve stratejik ortaklık olduğunu belirten Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Azerbaycan ve Gürcistan’ın bu kadar yakın olmasında Aliyev’in çok büyük katkıları olduğunu ifade etti. İki ülkenin emsalsiz dostane ve yakın ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Garibaşvili, “Ülkelerimizin ve halklarımızın refahı adına mevcut işbirliğimizin daha da üst seviyelere çıkacağına eminim. Bugün çok önemli bir toplantı yaptık, çeşitli konuları tartıştık ve ülkelerimiz arasındaki yakın ortaklığı bir kez daha vurguladık. Dünyada yaşanan süreçleri görüştük ve bugün Ukrayna’da yaşanan olayların müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda anlaştık. Ayrıca dünyada yaşanan olayların ancak barış ve istikrarla çözülmesi gerektiğini düşündük. Bu hem bölgemiz hem de halklarımız için önemlidir” dedi.

“Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini inceledik”

Aliyev ile bölgesel durumu da görüştüklerini vurgulayan Garibaşvili, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temasları ve iki ülke arasındaki barış sürecini inceledik. Şahsen ben ve hükümetimiz, barış politikasını uygulamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı umuyoruz. Bölgemizdeki iyi komşuluk ilişkiler, hiçbir işbirliği biçimine aykırı değil, sadece güçlendireceğiz ve birlikte çok şey yapabileceğimize eminim. Gürcistan, Azerbaycan için önemli bir ülkedir ve aynı zamanda Azerbaycan, Gürcistan’ın da stratejik ortağıdır. Halihazırda hayata geçirdiğimiz önemli projeleri gözden geçirdik. Bunlar tarihi projelerdir; Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum gaz boru hatları, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Orta Koridor. Hayata geçirdiğimiz projeler bundan sonra daha ileriye taşınacak ve daha da hızlandırmaya kararlıyız” dedi.

“Azerbaycan ve Ermenistan’ın bir barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz”

Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin neredeyse ittifak düzeyine ulaştığını söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, “Çünkü birçok alanda aktif olarak işbirliği yapıyoruz. Uluslararası kuruluşlar çerçevesinde aynı zamanda ikili bir formatta sürekli olarak birbirimize destek oluyoruz. Birçok önemli proje sadece ülkelerimiz için değil, bölge ve tüm Avrupa için özel önem taşımaktadır. Bugün pek çok konu masaya yatırıldı. Tartışmaların merkezinde tabii ki bölgede yaşanan süreçler ve güvenlikle ilgili konular da vardı. İkinci Karabağ Savaşı sonrasındaki durum ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin gidişatı hakkında başbakana bilgi verdim. Karabağ sorununun sona ermesinden sonra Azerbaycan ve Ermenistan’ın bir barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi.

“Güney Kafkasya’ya barış gelecek”

Ermenistan’a beş ana ilkeden oluşan önerilerini sunduklarını aktaran Aliyev, “Ermeni tarafının da siyasi irade göstereceğini ve uluslararası toplum tarafından tanınan bu temel ilkeler doğrultusunda Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum. Bu gerçekleşirse Güney Kafkasya’ya barış gelecek ve aynı zamanda işbirliği fırsatları da ortaya çıkacaktır. Bugün aynı zamanda görüşme sırasında Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan istişarelerinin başlaması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ermeni tarafı buna hazırsa biz de hazırız” dedi.

“2027’de Azerbaycan’ın sadece Avrupa’ya gaz ihracatının 20 milyar metreküpe ulaşmasını planlıyoruz”

Azerbaycan’ın Gürcistan’a 3 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirten Aliyev, “Elbette bugün gelecekteki enerji politikamız hakkında geniş bir görüş alışverişinde bulunduk. Başbakanın da belirttiği gibi uygulanan projeler halihazırda başarıyla yürütülmektedir. Yeni projeler düşünüyoruz. Dünya pazarlarına gaz ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 22 milyar metreküp ihracat yapacağız, gelecek yıl daha da artacak. Avrupa Komisyonu ile Azerbaycan arasında bu yılın temmuz ayında imzalanan enerji alanında stratejik ortaklık anlaşması, Azerbaycan’ın önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa’ya gaz ihracatını ikiye katlayacağını gösteriyor. Yani niyetimiz bundan ibarettir ve imkanlarımız da var. Böylece 2027’de Azerbaycan’ın sadece Avrupa’ya gaz ihracatının 20 milyar metreküpe ulaşmasını planlıyoruz” dedi.

Gelecek yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile ihracatın artırılacağını ifade eden Aliyev, “Şu anda işletmede olmayan Bakü-Supsa petrol boru hattını da kullanmak istiyoruz. Bu konuyu ayrıca konuştuk. Planlarımızı sayın başbakana bildirdim. Bunun için büyük bir ihtiyaç ve büyük bir potansiyel var” dedi.

“İşgalden kurtarılan topraklarda 10 gigawatt yenilenebilir enerji üretme kapasitemiz var”

Uygulanacak olan yeni projenin elektrikle ilgili olduğunu vurgulayan Aliyev, “Azerbaycan, elektriği dünya pazarlarına ihraç etmeye çalışıyor. Tabii ki ihracat yönümüz Gürcistan’dan geçiyor. Sadece işgalden kurtarılan topraklarda 10 gigawatt yenilenebilir enerji üretme kapasitemiz var. Bu rakam Hazar Denizi’nden ise 157 gigawatt’a ulaşıyor. Yani bu uluslararası uzmanlar tarafından teyit edilen bir rakam ve çok büyük bir rakam. Elbette bu enerjiyi üretmek ve ihraç etmek önümüzdeki yıllarda bizim görevimiz. Burada Gürcistan ve Azerbaycan diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da aktif olarak işbirliği yapacaklardır. Kısacası, bölgemizin ekonomik potansiyelini artırmak için büyük fırsatlar var, enerji kaynakları, ulaşım koridorları gibi” dedi.

“Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun taşıma kapasitesini 5 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz”

Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki kargo taşımacılığı hacminin bu yıl yüzde 75 arttığını da söyleyen Aliyev, “Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun taşıma kapasitesini 5 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Bu amaçla bu projeye bu yıl ve gelecek yıl Azerbaycan tarafından ek yatırım yapılacak. Tüm yatırımlar hazır ve bu süreci başlattık. Çünkü Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan, Gürcistan ve komşu ülkeler üzerinden ulaşım yollarına büyük ihtiyaç vardır. Yeni ulaşım yolları, hem jeopolitik durumla ilgili olarak hem de bütün güzergah üzerinde bulunan tüm ülkelerin çıkarlarını karşılamaktadır. Bu nedenle Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun iş hacminin 5 milyon tona çıkarılması ve aynı zamanda Gürcistan limanları kullanılarak Orta Asya ve Asya’dan Batı’ya ve tam ters istikamette aktarılan yük hacminin artırılması yeni bir gerçeklik oluşturur. Bunun için hazır olmalıyız” dedi.

“Tüm dünyada ve Avrupa’da enerji kaynaklarına büyük talep var”

Tüm dünyada ve Avrupa’da enerji kaynaklarına büyük talep olduğunu belirten Aliyev, “Gürcistan ve Azerbaycan bu konuda tek cepheden hareket ederek, ulusal çıkarlarını sağlayacak. Bakın, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin bölge, Avrupa ve dünya için ne kadar önemli olduğunu görün. Tüm bu başarıların temelinde bizim dostluğumuz, halklarımızın dostluğu, liderlerin dostluğu ve ortak faaliyetler duruyor. Bu nedenle, bu harika fırsat için, beni bu güzel yere davet ettiği için Başbakan’a şükranlarımı sunuyor, dost, kardeş Gürcü halkına refah, esenlik ve barış diliyorum” dedi.