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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen’i kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul etti.
Politika 18.07.2022, 15:57 18.07.2022, 16:32
Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarına başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında heyeti kabul ettiği belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.