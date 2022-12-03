Azerbaycan, çevre araştırması için Rus barış gücünün olduğu bölgelere uzman gönderdi

Azerbaycan, Karabağ’da Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgelere çevre araştırması yapmak üzere uzmanlar gönderdi.

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın talebi üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış güçleri komutanlığına geçici olarak konuşlandırıldıkları Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı olarak işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması amacıyla söz konusu bölgelere Azerbaycan’ın ilgili kurumlarında görevli uzmanlarının gönderilmesi için başvuruda bulundu. Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığına bağlı Emlak İşleri Devlet Hizmeti ve "AzerGold" şirketinin görevlilerinin, söz konusu bölgeye geçmek için yerel saatle Hankendi ve Şuşa şehri arasındaki Rus barış güçlerinin kontrol noktasına yaklaştığı belirtildi. Söz konusu bölgede uzmanların faaliyet koşullarının Rus barış gücü komutanlığı ile görüşüldüğü, müzakerelerin sonucuna ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.