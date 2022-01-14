Azerbaycan Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutladı

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutlayarak, “Halklarımıza barış, istikrar, refah ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin etnik kimlik, dil ve din ortaklığı temelinde asırlar öncesine dayandığı belirtilerek, “Farklı devletlere sahip olmasına rağmen zor zamanlarda öz kardeşini desteklemekten vazgeçmeyen halklarımızın bağlılığı yüzyılların sınavından geçmiştir. 1915 yılında Çanakkale’de kardeşleri ile şehit olan Azerbaycanlı askerler, 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu’nun bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti için canından geçen yiğitleri halklarımızın kalbinde ebedi olarak yaşamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

“Azerbaycan’ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılında ülkemizi bağımsız devlet olarak ilk tanıyan kardeş Türkiye Cumhuriyeti olmuş ve 14 Ocak 1992 tarihinde ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını takiben devletlerimiz ve halklarımızın ilişkileri bütün alanlarda hızlı bir yükselişle gelişmeye başlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ ve Azerbaycan halkının ulusal lideri Haydar Aliyev’in ‘Tek millet, iki devlet’ fikirlerine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ikili ve uluslararası platformlarda en yüksek seviyesine ulaşarak, dünyada eşi benzeri bulunmayan kardeşlik örneği sergilemektedir. Kardeş Türk halkı bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra zorlu bir süreçten geçen, topraklarının yüzde 20’si işgal altına düşen Azerbaycan’dan desteğini esirgememiş, 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan 44 günlük Vatan Savaşı’nda da öz kardeşi ile dayanışma halinde olmuştur.”

Mesajda, 2021 Haziran ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şuşa’da imzaladığı Şuşa Beyannamesi ile müttefikliğe evrilen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yıl dönümünün kutlandığı 14 Ocak’ta iki ülkenin halklarının istikrar, refah ve kardeşliğinin daim olması dilendi.