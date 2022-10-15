Azerbaycan Başsavcısından başsağlığı mesajı

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Bartın’da yaşanan maden ocağı patlamasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a başsağlığı mesajı iletti.

Başsavcı Aliyev, Adalet Bakanı Bozdağ’a gönderdiği mektupta Bartın’da yaşanan maden ocağı patlamasında yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralılara da şifa diledi. Her zaman olduğu gibi Türkiye’nin yayında olduklarını belirten Başsavcı Aliyev mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Bartın ilindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi beni derinden sarstı. İnanıyorum ki, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kapsamlı soruşturmalar sonucunda bu korkunç olayın nedeni yakında belirlenecektir. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılık personeli ve şahsım adına, patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da şifa diliyorum. Her zaman olduğu gibi, bu zor zamanda da dostumuz ve kardeşimiz Türkiye’nin yanındayız.”