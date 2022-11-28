Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti

Azerbaycan, Ermenistan’ın provokasyonlarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden 13 Ermeni askerin cansız bedenlerini Ermenistan’a teslim etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12-13 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden 13 Ermeni askerin cansız bedenlerinde yapılan kontrollerin ardından darp izlerinin olmadığının tespit edildiği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğuyla Ermenistan’a teslim edildiği bildirildi. Komisyondan, Ermeni askerlerin cesetlerinin karşı tarafa teslim edilmesi sürecinin devam edeceği belirtildi.

Azerbaycan, daha önce 100’den fazla Ermeni askerin cesetlerinin karşı tarafa teslim edildiğini duyurmuştu.

Çatışmalarda 79 Azerbaycan askeri şehit olmuştu

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül’den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını ise 207 olarak duyurmuştu.