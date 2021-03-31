AYM, HDP iddianamesini iade etti

AYM raportörü, usul eksikliklerinin giderilmesi için iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesini ya da eksiklerin zaman içinde giderilmesini istemişti.

Eksiklerin kimlik ve adres bilgileri gibi evrak ve bilgilerle ilgili olduğu belirtiliyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin temelli kapatılması talebiyle hazırladığı iddianamede "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" ifade ediliyor ve partinin eski ve yeni üyeler, yöneticileri dahil 687 kişiye beş yıl boyunca siyaset yapmasının yasaklanması talep ediliyor.

HDP Eş Başkanı Sancar: AYM'nin bu temelsiz iddianameyi reddetmesini bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise mahkemenin kararı öncesi, "AYM'nin bu temelsiz, hukuk adına, demokrasi adına yüz kızartıcı iddianameyi reddetmesini bekliyoruz" demişti.

Mardin'de yaptığı açıklamada, "Ben hala Anayasa Mahkemesi'nde vicdanlı hukukçular olduğu inancımı koruyorum. Bugün raportörün ilk inceleme sonucu üzerinden AYM Genel Kurulu ilk kararını verecek. İddianameyi kabul etme ya da reddetme konusunda kararını verecek" diyen Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AYM'de vicdanlı hakimlerin bu temelsiz, hukuk adına, demokrasi adına yüz kızartıcı belgeyi reddetmelerini bekliyorum. Raportörün ilk belirlemeleri de zaten biraz mahcup da olsa bu iddianamenin ne kadar saçma, hukuk dışı hazırlandığını ortaya koyuyor. AYM'nin kararının daha da ileri bir noktada olmasını bekliyoruz."

Kapatma davasına yönelik izlenecek stratejiyi belirlemek için hafta sonundan itibaren yetkili kurulları ile toplantılar düzenleyen HDP yönetimi, "Yeni parti kurulması, mevcut partilerden birine geçilmesi ya da partinin feshi, bağımsız adaylık" seçeneklerinin ilerleyen süreçlerin gündemi olabileceğini değerlendiriyor.

Davanın açılması halinde ilk aşama için "partiyi savunma, kapatmaya karşı kamuoyu oluşturma" görüşü ön plana çıkıyor.

Bu kapsamda iç ve dış kamuoyuna, HDP'ye yönelik davanın "hukuki olmadığı" ve kapatma ile "Sadece HDP'nin değil, Türkiye demokrasisinin kaybedileceğinin" anlatılması benimsendi.