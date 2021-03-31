AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

TBMM Genel Kurulu'nda hakkında ''terör propagandası yapmak'' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvurmuştu.

AYM, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

''SON DURAK BURASI'' DEMİŞTİ



Gergerlioğlu, "Arkamızda Enis Berberoğlu'na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası" demişti.