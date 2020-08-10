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Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçildi
CHP Kadın Kolları, Ankara Bilkent Odeon’da gerçekleşen Kurultay ile yeni başkanını seçti. Mevcut başkan Fatma Köse ile yarışan CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Aylin Nazlıaka, 309 oyla yeni başkan oldu.
Politika 10.08.2020, 12:55
2006
CHP geçen ay sonunda yaptığı büyük kurultayla parti yönetimini belirlemişti. CHP Kadın Kolları da Ankara Bilkent Odeon'da gerçekleşen Kurultay ile yeni başkanını seçti.
Kurultay gününe kadar 4 olan Genel Başkan adayı sayısı, kurultayın başlamasıyla birlikte resmen ikiye indi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için mevcut başkan Fatma Köse’nin yanı sıra, CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Aylin Nazlıaka yarıştı.
SEÇİM SONUÇLANDI
Genel Başkanlık için kıyasıya süren yarışta Aylin Nazlıaka 309 oy, Fatma Köse ise 204 oy aldı. Alınan bu sonucun ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka oldu.
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