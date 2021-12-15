Aydınlı vekilden Mecliste kabak tatlısı ile basın toplantısı

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, stokçuluk konusunda, “Geçmişe baktığımızda bunların devletimize ne kadar sıkıntılar oluşturduğunu görüyoruz. Devletimizin gerekli kurumları gerekeni yapacaktır, yapmaya başlamıştır. Bu ahlaki bir durumdur” dedi.

AK Partili Yavuz, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Yavuz, gazetecilere Aydın kabağı tatlısı dağıttı. 2022 bütçe görüşmelerinin sonuna gelindiğini ve kısa bir ara vermek istediklerini belirten Yavuz, “Akşam Mecliste arkadaşlarımıza dağıtacağımız Aydın usulü kabak tatlımızı önce size ikram etmek istedim. Sıradan bir ürün olmadığını belirtmek istiyorum. Aydın’a has öküz kabağından yapılan bu ürün, tohum bu topraklarda çeken bir tohum. Şehrimizin 23 tane coğrafi işareti bulan marka değerleri arasında yer almakta” ifadelerini kullandı.

Yavuz, 2015’te aldıkları destekle hızlı bir şekilde yürüdüklerini kaydederek, “Aydın toprakları çok verimli. Türkiye’de 23 tane coğrafi işareti olan ürünler; Aydın inciri, ciddi bir marka sahibi. ABD’den tescil aldı. Aydın üzümü, kestanesi, Aydın memecik zeytinyağı, Dikmen çed balı, Dikmen kekik balı, memecik zeytini, Aydın yamalak sarı zeytini, Aydın çam fıstığı, Dalaman tandırı, Nazilli kar helvası, Ortaklar çöp şişi, Nazilli pidesi, Çine köftesi, Germencik ekşili tavuk, Söke körüklü çizmesi, Bozdoğan cevizli sucuğu, Sultanhisar çileği, Dedebağ keşkeği, Söke tatlı maya ekmeği, Karacasu çömleği, Karacasu pidesi, İncirliova deve sucuğu, Söke Şevketibostan yemeği, Aydın kabak tatlısı coğrafi işaretli ürünlerimiz. 14 tane tarımsal ürünün kimisinin birinci sırada, kimisinin ikinci sırada olduğunu göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Yavuz, Türkiye’ye ve millete ihanet olarak gördüğünü vurguladı. Stokçuluk konusunda ise Yavuz, “Maalesef tarihten de ders alamıyoruz. Geçmişe baktığımızda bunların devletimize ne kadar sıkıntılar oluşturduğunu görüyoruz. Devletimizin gerekli kurumları gerekeni yapacaktır, yapmaya başlamıştır. Bu ahlaki bir durumdur. Bunu gerekli yerlere bildirip, Gerekli cezaların alınmasını sağlamalıyız” değerlendirmesini yaptı.