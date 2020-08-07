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Ayasofya cami açılışına katılan kadınlara çirkin paylaşıma tepki

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) TOKAT MİLLETVEKİLİ YÜCEL BULUT, AYASOFYA CAMİİ'NİN AÇILIŞINA KATILAN KADINLARA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARETTE BULUNULMASINA KARŞI TEPKİSİNİ DİLE GETİREREK, "BİZ BURADA HEP BİRLİKTE YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ. DERDİMİZ ŞU; TEKRARI YAŞANMASIN, BU OLAYIN YENİ MAĞDURLARI OLMASIN" DEDİ.

Politika 07.08.2020, 17:07
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Ayasofya cami açılışına katılan kadınlara çirkin paylaşıma tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ayasofya Camii’nin açılışına katılan kadınlara sosyal medya üzerinden hakarette bulunan Saadet Partisi (SP) Üyesi Ebubekir Savaşan’a karşı tepkisini dile getirerek, "Biz burada hep birlikte yargı sürecini takip edeceğiz. Derdimiz şu; tekrarı yaşanmasın, bu olayın yeni mağdurları olmasın" dedi.

Ayasofya Caminin açılış programına katılan ve hatıra fotoğraf çektiren 15 Temmuz’da yaşamını yitiren İbrahim Yıldız’ın eşi, 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu ve Gazeteci Yazar Hilal Kaplan hakkında Saadet Partisi (SP) Üyesi Ebubekir Savaşan, sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşımda bulundu. Gözaltına alınan Savaşan, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’in 86 yıl sonra ibadet açılmasına şahitlik ederek caminin açılışına katılanlara yönelik yapılan çirkin paylaşım kamuoyunda tepki çekti.

Çirkin paylaşım toplumu yaraladı

Sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından TBMM’nin yaz tatiline girmesi nedeniyle Tokat’ta çeşitli temaslarda bulunan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’ta söz konusu çirkin paylaşımın herkesi derinden yaraladığını belirterek, “Son zamanlarda sık sık dikkati çekmeye çalıştığım sosyal medyadaki çürüme toplumdaki çürümeyi de tetikliyor. ’Toplumda da sosyolojik, ahlaki yapıyı çökertiyor’ diye işaret etmiştik. Bu minvalde de bir sosyal medya düzenlemesi parlamentoda yasalaşarak geçti. Bu yaşanan vakaların hepsinin toplamı maalesef talihsiz ve kötü örnekler olmasına rağmen Türkiye’nin bir sosyal medya düzenlemesine ne kadar ihtiyaç duyduğunu da bir yönüyle ortaya koymuştur” dedi.

"Yargı sürecini takip edeceğiz"

Skandal paylaşım üzerine yargının harekete geçtiğine işaret eden MHP’li Bulut, "İşin hukuki kısmını elbette ki yargı mercileri halledecektir. Ama işin vicdani ve ahlaki yönüyle ilgili bir şeyler söylememiz gerekiyorsa, her gün başka bir noktada birisinin tacize, hakarete maruz kaldığını bilerek topyekün bir düzenleme ve bir tepki ortaya koymamız lazım. Toplumun dilini düzeltmemiz sosyal medyada ortaya çıkmış olan ve adeta bir lağım görüntüsünü veren bu dilden,, bu üsluptan Türkiye’yi kurtarmamız gerekiyor. Dolayısıyla sosyal medya yasası bunun ilk aşamasıydı. İnşallah daha fazla ihtiyaç duyulduğu noktalarda da bu yasal düzenlemeye dolgu, eklemeler yapmak suretiyle bu süreci bir çeki düzen verileceği inancındayım. Bu vesileyle ben tekrar o hanımefendilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Olayın bir başka tarihsiz boyutu da maalesef olayın failini Tokat’lı olmasıydı. Ama kesin hatlarla şunu söyleyebiliriz ki; kadim bir şehri olan Tokat’ın kültürü, örfü, adeti ve birikimi kesinlikle böyle bir dili, üslubu onaylamaya müsait değil. Birkaç gündür Tokattayım sohbetlerde denk geliyorum vicdan sahibi herkes, esnafından tuttun Tokat’taki yerel bürokratına kadar bu meseleyi onaylamadığını yüksek sesle söylüyor. Dolayısıyla böyle bir üslup, düşünce beyanı açıklama tarzı asla ve asla bizim memleketimizi, Tokat’ın güzel yürekli insanlarını temsil edecek bir durum değil. Biz burada hep birlikte yargı sürecini takip edeceğiz. Derdimiz şu; tekrarı yaşanmasın, bu olayın yeni mağdurları olmasın. Bu konudaki hassasiyetimiz budur” diye konuştu.

"Hak ettikleri cezayı alacaklar"

Sosyal medya düzenlemesi ile bu tür olumsuzlukların önüne geçileceğini ifade eden Bulut, "Artık sahte hesapların arkasına sığınarak insanların namusuna, şerefine hayat hakkına itibar suikastleri düzenleyen bu hastalıklı yapı Rabbim izin verirse yargı mercileri tarafından rahatlıkla deşifre edilecek. Hak ettikleri cezayı alacaklar ve bununla belirli bir periyot içerisinde bu soruşturmalarla birlikte artık bu hastalıklı yapının sosyal medyadan arındırılacağı, sosyal medyanın da Türk milletinin örfüne, adetine, gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde sosyal hayatımızda nasıl yaşıyorsak, sosyal hayatımızda ilişkilerimiz ne kadar medeni ise ne kadar nezaket ve zarafet sahibi isek sosyal medya da aynı dil ve üslubu egemen kılacak bir noktaya doğru evrileceğini düşünüyorum. Sosyal medyada bu kadar çirkinleşmenin sebebi bunun hukuki yaptırımının olmadığına ilişkin maalesef toplumda oluşan bir kanı idi. Sosyal medya yasası ile inşallah bu ters düz olacak. Yani olayların failleri yargı organlarına teslim edilecek ve hak ettikleri cezayı aldıktan sonra sosyal medyadaan belirli bir takvim içerisinde arındırılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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