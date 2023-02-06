Avusturya’dan Türkiye’ye 84 kişilik arama-kurtarma ekibi

Avusturya, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye 84 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye bir ülke daha yardım gönderme kararı aldı. Avusturya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren deprem bölgelerindeki operasyonları desteklemek amacıyla Türkiye’ye Afet Yardım Birimi’nden 84 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderileceği ifade edilerek, yardım kuruluşlarını sahadaki çalışmalarının desteklenmesi için ise 3 milyon euro maddi destek sağlanacağı belirtildi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer yaptığı açıklamada, depremin ardından Avusturya’nın "hızlı insani yardım sağlayacağını" belirterek, “Depremlerin ardından bugün Türkiye ve Suriye’den bize ulaşan korkunç fotoğraflar, ağır hasar ve çok sayıda can kaybı olduğunu gösteriyor. Düşüncelerimiz ve en derin sempatimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor durumda Türkiye ve Suriye halkının yanındayız" dedi.

Avusturya’dan gelecek olan ekibin yaklaşık 10 gün boyunca sahadaki ekiplere destek olması planlanıyor.