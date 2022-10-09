Avusturya’da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Avusturya’da yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmen, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermek üzere sandık başına gitti.

Avusturya’da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00’de oy verme işlemi başlayan sandıklarda yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor. Toplam 7 adayın yarıştığı seçimde kimsenin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda seçim 2. tura kalacak. Sandıklar yerel saatle 17.00’de kapanacak.

Toplam 7 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor

Avusturya’da 2017’den beri cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Alexander Van der Bellen’in en güçlü aday olarak seçimden galip çıkması bekleniyor. Bağımsız aday Bellen’in yanı sıra aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) adayı Walter Rosenkranz, Bira Partisi’nin adayı Dominik Wlazly, FPÖ’nün eski milletvekillerinden aşırı sağcı Gerald Grosz, Avusturya İnsan, Temel Haklar, Özgürlük (MFG) Partisi’nin adayı Michael Brunner, iş adamı Heinrich Staudinger ve gazeteci Tassilo Wallentin cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.