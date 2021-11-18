Avusturya Ulusal Konseyi, eski Başbakan Kurz’un milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı

Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avusturya Ulusal Konseyi, Başbakanlık görevinden istifa eden ve Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Lideri Sebastian Kurz’un milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı.

Avusturya’nın eski Başbakanı ve Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Lideri Sebastian Kurz, 9 Ekim tarihinde Başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kurz’un istifasının ardından bugün Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı Avusturya Ulusal Konseyi’nden, Kurz’un Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararı geldi. Avusturya Ulusal Konseyi’nde bugün yapılan oylamada milletvekilleri, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında eski Başbakan Kurz’un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Başbakan olarak atanmıştı

Avusturya’da savcılık, yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Kurz’un partisi olan ÖVP ofislerine baskın düzenlemiş, ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirmişti. Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam eden eski Başbakan ve ÖVP Lideri Kurz, 9 Ekim tarihinde Başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kurz’un istifa etmesinin ardından Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alexander Schallenberg, 11 Ekim’de Başbakan olarak atanmıştı.

Savcılık, Kurz’un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunmuştu

Ekim ayının sonlarında Avusturya’da yolsuzlukla mücadele savcılığı, Kurz’un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için Avusturya Ulusal Konseyi’ne bir talep göndermişti. Geçtiğimiz salı günü Avusturya Ulusal Konseyi’nde Milletvekilleri, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Kurz ise, yolsuzlukla mücadele savcılığının rüşvette suç ortaklığı şüphesiyle kendisine karşı yürüttüğü soruşturmayı tamamlamak için Parlamento’nun dokunulmazlığını kaldırma niyetini memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti. Kendisini suçlu görmediğini ve masumiyetini kanıtlayacağını belirten Kurz, masumiyetinin bağımsız bir hukuk incelemesi ile zaten teyit edildiğini vurgulamıştı.