Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen: "Her oy önemli"

Avusturya’da devam eden cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandıktan sonra açıklama yapan mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Her oy önemli" dedi.

Avusturya’da halk, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya devam ediyor. Yerel saatle 07.00’de oy verme işleminin başlamasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Bellen, seçimlerde demokrasinin önemine dikkat çekerek, "Her oy önemli" dedi. İlk turda seçimi kazanmasının kendisi için iyi olacağını belirten Bellen, 2. tura kalınması halinde bunun bir sorun olmayacağını ve her zaman sandıktan çıkan sonuca saygı duyacağını da sözlerine ekledi. Seçim sürecinin kendisi için olumlu ve heyecanlı geçtiğini ifade eden Bellen, kendisine karşı yarışan 6 adayın da kendilerine has söylem ve yöntemle süreci yürüttüklerini belirtti.

Toplam 7 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor

Avusturya’da 2017’den beri cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Alexander Van der Bellen’in en güçlü aday olarak seçimden galip çıkması bekleniyor. Bağımsız aday Bellen’in yanı sıra aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) adayı Walter Rosenkranz, Bira Partisi’nin adayı Dominik Wlazly, FPÖ’nün eski milletvekillerinden aşırı sağcı Gerald Grosz, Avusturya İnsan, Temel Haklar, Özgürlük (MFG) Partisi’nin adayı Michael Brunner, iş adamı Heinrich Staudinger ve gazeteci Tassilo Wallentin cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

Avusturya’da sandıklar yerel saatle 17.00’de kapanacak.