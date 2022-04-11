Avusturya Başbakanı Nehammer: “Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu”

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, “Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu” ifadelerini kullanarak, “Putin’le görüşmem dostluk ziyareti değildi” dedi.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Novo-Ogarevo Konutu’nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Nehammer, Moskova’ya dostane bir ziyaret gerçekleştirmediğini belirterek, “Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu. Putin’e en önemli mesajım Ukrayna’daki savaşın bitmesi gerektiği yönündeydi. Çünkü savaşta taraflar yalnızca kaybeder. Putin’le görüşmem dostluk ziyareti değildi. Çatışmayı sona erdirmek ya da Ukrayna’daki siviller için insani gelişme sağlamak için her yolu denemiş olmak için Putin ile görüşmeyi görev bildim” dedi.

Putin’in İstanbul’da gerçekleşen Rusya - Ukrayna müzakerelerine güven duyduğunu aktaran Nehammer, “Bu sürecin daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Rusya Devlet Başkanı’na, Zelenskiy ile doğrudan görüşme yapması temennimi dile getirdim” dedi.

“Savaş suçlarına karışanlardan hesap sorulmalı”

Ukrayna’nın Bucha ve diğer kentlerinde sivillerin işkence ile toplu bir şekilde öldürülmesine yönelik Putin’e düşüncelerini aktardığını söyleyen Nehammer, “Bucha ve diğer kentlerdeki ağır savaş suçlarına karışanlardan hesap sorulması gerektiğini söyledim” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Avrupa ve batılı ülkelerden uygulanan yaptırımların süreceği mesajını da aktardığını belirten Nehemmer, “Ukrayna’da insanlar öldüğü sürece Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini ve sıkılaştırılacağını Başkan Putin’e açıkça belirttim” dedi.

Propaganda yapılmaması için görüşmeden görüntü alınmadı

Görüşme öncesi ve sonrası hem Avusturya Başbakanlık Ofisi hem de Kremlin Basın Servisi liderlerden görüntü almadı. Avusturya basını görüntü ve fotoğraf servisi yapılmaması kararının Avusturya tarafının inisiyatifiyle, Moskova tarafından propaganda malzemesine dönüştürülmemesi gerekçesiyle alındığını aktardı.

“Rus gazı konusu da masada vardı”

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna meselesiydi. Avusturya’yı ilgilendirdiği için Rus gazı konusu da masada vardı” dedi.

Peskov ayrıca, Avusturya’nın inisiyatifi ile görüşmeden fotoğraf ve görüntü servisi yapılmayacağını doğruladı.