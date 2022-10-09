Avukat Köroğlu Ankara Barosu yeni başkanı seçildi

Ankara Barosu bugün yaptığı seçimle yeni başkanını seçti. Üç adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde 11 bin 350 avukat oy kullandı. Avukat Mustafa Köroğlu 7 bin 416 oy ile yeni başkan seçildi.

Ankara Barosu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği seçimle yeni başkanını seçti. Mevcut baro başkanı Mehmet Eren Turan’ın yeniden aday olmadığı seçimlerde, Avukat Hakan Gönenç, Avukat Linda Sevinç Hocaoğulları ve Avukat Mustafa Köroğlu başkanlık için yarıştı. 11 bin 350 avukatın oy kullandığı seçimde Avukat Hocaoğulları bin 489 oy, Avukat Gönenç bin 804 oy alırken, Avukat Köroğlu ise 7 bin 416 oy alarak Ankara Barosu’nun yeni başkanı seçildi.