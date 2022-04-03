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Avrupalı liderlerden Bucha’daki vahşete tepki

Ukrayna’nın Bucha kentinde Rusya’nın sivillere yönelik saldırılarının ortaya çıkmasının ardından Avrupalı liderler, Rus ordusunun soruşturulması çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Bucha’daki saldırıları, "Putin ve ordusunun Ukrayna’da savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtı" olarak nitelendirdi.

Politika 03.04.2022, 22:48
Avrupalı liderlerden Bucha’daki vahşete tepki

Ukrayna’nın Bucha kentinde Rusya’nın sivillere yönelik saldırılarının ortaya çıkmasının ardından Avrupalı liderler, Rus ordusunun soruşturulması çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Bucha’daki saldırıları, "Putin ve ordusunun Ukrayna’da savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtı" olarak nitelendirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunması Avrupalı liderler tarafından kınandı. Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun savaş suçu işlediğini söyleyerek, Rus ordusu hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’daki olayları kınadığını belirterek, "Rusya’nın Irpin ve Bucha’daki masum sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna’da savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtıdır" dedi. Johnson, "Kremlin’den gelen hiçbir inkar veya yanlış bilgi, hepimizin doğru olduğunu bildiğimiz gerçeği değiştiremez. Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna’nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Putin’in savaş makinesini güçsüz bırakmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yaptırımlarımızı ve askeri desteğimizi artırmanın yanı sıra, sahada ihtiyacı olanlara yardım etmek için insani destek paketimizi güçlendiriyoruz" dedi. Johnson ayrıca, İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik desteğin ön sahalarında yer aldığını söyleyerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Ukrayna’da işlenen suçlarla ilgili soruşturma yapacağını ve İngiltere Adalet Bakanı Dominic Raab’ın konuyla ilgili ek mali desteğin sağlanmasına ve uzmanların görevlendirilmesine yetki verdiğini söyledi.

“Rus birlikleri geri çekilmeye zorlandıkça, Irpin ve Bucha gibi kasabalardaki korkunç eylemlerinin arttığını görüyoruz”

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Rus güçlerini Ukrayna’nın Bucha ve Irpin kasabalarında "korkunç eylemler" yapmakla suçlayarak, bu eylemlerin savaş suçu olarak soruşturulmasını talep etti. Truss, yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri geri çekilmeye zorlandıkça, işgalci güçlerin Irpin ve Bucha gibi kasabalardaki korkunç eylemlerinin arttığını görüyoruz. Rusya’nın Ukrayna’yı yasadışı ve haksız işgali sırasında masum sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yaptıkları saldırılar, savaş suçu olarak soruşturulmalı" dedi. Truss, "Rusya’nın sinik dezenformasyon yoluyla bu vahşeti işlediğini örtbas etmesine izin vermeyeceğiz. İngiltere bunun olmamasını sağlamak için üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Truss, İngiltere’nin savaş suçlarını soruşturma yetkisine sahip birincil kurum olan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından yapılacak herhangi bir soruşturmaya tam desteği taahhüt ettiğini belirterek, 24 Mart’ta İngiltere’nin ICC’ye Rus savaş suçlarını soruşturma çabalarına yardımcı olmak için 1 milyon sterlinlik ek bir fon teklif ettiğini söyledi.

"Savaş suçlarının failleri hesap verecek”

Avrupalı liderler, Bucha’daki olaylara ilişkin tepki gösterirken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaş suçlularının hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Leyen, Bucha’daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya’nın çekildiği bölgelerde tarif edilemez dehşet raporları karşısında dehşete düştüm. Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var. Savaş suçlarının failleri hesap verecek” dedi.

"Failler ve komutanları adalete teslim edilmelidir"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Bucha ve Ukrayna’daki Rus ordusundan kurtarılmış diğer bölgelerden gelen görüntülerin "soğuk gerçeği gösterdiğini" söyledi. Metsola, Putin’in savaş suçları işlediğini söyleyerek, "Dünyanın Ukrayna’da olup bitenlerden haberdar edilmesi ve Rusya`ya daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiriyor. Failler ve komutanları adalete teslim edilmelidir" dedi.

"Rus ordusu tarafından işlenen bu suçlar soruşturmalıdır"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Bucha’daki saldırı görüntülerini "korkunç ve dehşet verici" olarak nitelendirdi. Scholz, "Rus ordusu tarafından işlenen bu suçları amansız bir şekilde soruşturmalıyız. uluslararası örgütlere vahşeti bağımsız olarak belgeleyebilmeleri için bu alanlara erişim izni verilmesini talep ediyorum. Failler ve onları görevlendirenler yargılanmalı" dedi.

"Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştıracağız"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, “Putin’in şiddeti masum aileleri yok ediyor ve sınır tanımıyor” ifadelerini kullanarak, "Savaş suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır. Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştıracağız ve Ukrayna’yı savunmasıyla daha da destekleyeceğiz" dedi.

"Rusya hesap vermeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bucha’daki görüntüleri "dayanılmaz" olarak nitelendirerek, "Rus makamları bu suçların hesabını vermek zorunda kalacak” dedi.

“Rusya’ya yönelik baskılar artırılmalı”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Buça kentindeki saldırıların savaş suçlarına dönüşmesi halinde sorumluların yargılanıp mahkum edileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakan Le Drian,“Rus ordusunun Ukrayna’ya karşı başlattıkları ve etkisi her geçen gün daha da artıran saldırıları sona erdirmek için Rusya’ya yönelik ekonomik ve uluslararası baskı artırılmalıdır” dedi.

“Silahsız sivillere yönelik katliamların vahşeti korkutucu ve dayanılmaz“

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya’nın Bucha’daki sivillere yönelik şiddet iddialarını kınarken, basın ofisinden yapılan açıklamada, "Bucha’da ve Ukrayna ordusunun özgürleştirdiği diğer bölgelerde işlenen suçların görüntüleri bizi dehşete düşürdü. Silahsız sivillere yönelik katliamların vahşeti korkutucu ve dayanılmaz. Rus makamları düşmanlığı derhal durdurmalı, sivillere yönelik şiddeti durdurmalı ve yaşananların hesabı vermelidir" dedi.

“İşlenen savaş suçları cezasız kalamaz”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bucha’da öldürülen sivillerin görüntülerini gördükten sonra "korku, acı ve öfke" duyduğunu ifade ederek, “İşlenen savaş suçları cezasız kalamaz. Tüm dayanışmamız ve desteğimiz Ukrayna halkıyla” dedi.

BM’den bağımsız soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın Bucha kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı. Bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğe yol açması esastır” dedi.

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