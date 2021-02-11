Avrupalı Elçiler peş peşe geliyor

Türkiye'de gelecek seçimler için siyasi partiler ittifak görüşmelerine hız verirken, muhalefet cephesinde 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı netlik kazanmadı.

Millet İttifakı konu ile ilgili görüşmelere devam ederken DEVA Partisi'nde de son zamanlarda hareketlilik yaşanıyor.

AK Parti'den istifa ettikten sonra DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan da, son haftalarda Avrupalı elçiler ile görüşmelerini sıklaştırdı.

AB TEMSİLCİLERİ İLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞME

Babacan sırasıyla; 3 Şubat'ta Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz'i 5 Şubat'ta İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi, 9 Şubat'ta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u ve son olarak da dün Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro'yu DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ağırladı.

Babacan'ın AB ile son zamanlarda artan bu temas trafiği ise merak konusu olurken, kulislerde konuşulanlar ise gelecek seçimlere hazırlık olarak yorumlandı.