Avrupa ülkeleri Rus uçaklarına hava sahasını kapatıyor

Belçika, İzlanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Romanya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hollanda ve Almanya, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapattıklarını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa ülkeleri hava sahalarını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Belçika’nın hava sahasını Rus havayolu şirketlerinin uçaklarına kapattığını bildirdi. Başbakan De Croo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika hava sahasını tüm Rus havayollarına kapatma kararı aldı. Avrupa semalarımız açık semalardır. İnsanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil’’ ifadelerini kullandı.

Belçika’nın yanı sıra İtalya, İzlanda, Finlandiya, Danimarka, Romanya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Almanya ve Hollanda da hava sahalarını Rus uçaklarına kapattıklarını açıkladı. Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanı Mark Harbers sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hollanda hava sahasında şiddet uygulayan bir rejime yer yok. Hollanda bu nedenle bu akşam hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren ise yaptığı açıklamada, İsveç’in hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatma kararı almaya hazırlandığını söyledi.