Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı "terör destekçisi ülke" ilan etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda oylanan "Rusya’nın terör destekçisi ülke olarak tanımlanması" önerisi 58 hayır oyuna karşı 494 evet oyuyla kabul edildi. Bu kararla AP Rusya’yı terörü destekleyen ülke ilan etti.

Fransa’nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda Rusya’nın terörü destekleyen ülke olarak tanımlanmasına ilişkin öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 494 evet oyuna karşı 58 hayır oyu çıkarken, AP üyelerinden 44’ü ise çekimser kalmayı tercih etti. Önerinin Rus ordusu tarafından Ukrayna topraklarında işlenen 40 binden fazla savaş suçunu içerdiği belirtilen belgelere dayalı olarak hazırlandığı bildirilirken, kabul edilen öneri üzerine alınan kararla Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke ilan etti.

AP’nin yetkisi bulunmuyor

AP’nin genel kurul çerçevesinde oyladığı ve aldığı bu karara rağmen hukuki bir geçerliliği bulunmadığı bildirilirken, siyasi bir tavır olarak değerlendirilen ‘terör destekçisi ülke’ tanımlaması konusunda AP’nin herhangi bir yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle karar çerçevesinde AB Konseyi ve 27 AB üyesi ülkeye de bir çağrı yapıldı. Buna göre asıl yetkiye sahip konumda olan AB üye ülkelerinin Rusya’yı aynı şekilde terör faaliyetleri işleyen ve teröre destek veren ülke olarak tanıyıp, gerekli listelere eklemesi istendi. Bu sayede Rusya’nın uluslararası toplumdan izolasyonunun sağlanacağı aktarıldı.

Yaptırım paketlerinin tamamlanması istendi

Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca Rusya’nın askeri saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yaptırımların genişletilmesini isterken, bu çerçevede dokuzuncu yaptırım paketinin benimsenmesi ve genişletilmesini istedi. Bu sürecin en kısa sürede tam ambargoya dönüşmesi, petrol, uranyum gibi tüm enerji alanlarını içermesi gerektiği, Kuzey Akım 1 ve 2’nin ise tamamen terkedilmesi gerektiği ifade edildi.

AP üyeleri ayrıca kripto para, pırlanta gibi menkul ticari akışların daha sıkı denetlenmesini, Belarus ve Rusya’nın kara para aklama konusunda yakın takibe alınmasını talep etti. Bununla birlikte Rusya’nın işgal sonrası kendi topraklarına kattığı bölgelerin yeni yöneticilerine karşı da yaptırım uygulanması istendi.