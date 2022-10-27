Avrupa Konseyi’ne ’çevre ve gıda güvenliği’ çağrısı

Fransa’da düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 43. Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularına değindi. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin belediyelerine çağrıda bulunan Başkan Güler, insan sağlığı ve gıda güvenliği konularında yaşanması muhtemel sorunlara karşı geçici komisyonlar kurulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurul Toplantısı için Fransa’da bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 47 üye devletten 100 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 43. Genel Kurulu’na katıldı.

“İklim değişikliği ve gıda güvenliği konusunu ön planda tutmalıyız”

Genel Kurul’da görüşülen “Yeni Bir Kentsel Manifestonun Mevcut Kriz Durumları Bağlamında Gözden Geçirilmesi” konusunda Türk delegasyonu adına söz alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, insan sağlığı, gıda güvenliği ve iklim değişikliği konularından önemli konulara değindi.

Avrupa Kentsel Şartı’nda yapılacak olan revizyondan iklim değişikliği ve gıda güvenliği konusunun öne çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Güler, “Çok önemli bir konuyu tartışıyoruz. Tabi dünyamız değişiyor. Avrupa kentsel şartının bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak revize edilmesi önemlidir. Daha önce Avrupa Kentsel Şartı’nın ilk maddesi güvenlikti. Belki bu revizyonda iklim ve çevre konusunu öne çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Ben eski bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıyım ve şuanda Karadeniz’de Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin başındayım. Karadeniz’de 110 km sahile sahibiz. Biz burada dere ıslahları ile önemli adımlar attık. Fakat buna rağmen yağmur rejimi ve iklim değişikliği çok önemli gelişmelere gebe. Bildiğiniz gibi büyük fırtınalar oluyor, sellerin rejimleri değişti. Hatta hortumlarla karşılaşıyoruz. Bu aynı zamanda sadece Karadeniz’i değil Tuna nehri ve bağlantıları ile Avrupa’yı da ilgilendiriyor” dedi.

“Karadeniz için ciddi tedbirler almamız gerekiyor”

Karadeniz’de yaşanması muhtemel tehlikelere ilişkin ön görülerini genel kurul ile paylaşan Başkan Güler, Karadeniz’e kıyısı bulunan belediyelere birlikte çalışma vurgusu yaptı. Konuşmasında Ordu’nun dünya fındık üretiminde lider olduğuna dikkat çeken ve tedbirlerin alınmaması durumunda ‘eğer bunlara dikkat etmezseniz bir espri ile ifade etmek isterim çikolata da bu fındıkları bulamayabilirsiniz’ diyen Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Bu bakımdan özellikle Karadeniz konusunda kıyıdaş ülkelerin belediyeleri ile geçici komisyonlar kurarak çalışmalar yapabiliriz. Çünkü Karadeniz bir iç deniz aynı zamanda ve dibi HS (Hidrojen Sülfür) gazı ile dolu. Ve bu canlıların hayatı için çok tehlikeli. Dibi ölmüş vaziyette. Mutlaka çok ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Bu hem çevre açısından temel insan hakları meselesi hem de gıda güvenliği açısından da son derece önemli. Acilen bu tedbirleri almamız gerekiyor. Ben tüm gelişmeleri takip ediyorum. Ordu ilimiz dünyanın en fazla fındık üreten şehri. Eğer bunlara dikkat etmezseniz bir espri ile ifade etmek isterim ‘çikolata da bu fındıkları bulamayabilirsiniz’. Onun için çok ciddi çalışmalar yapalım. Karadeniz’deki balıkların türleri çok değişti. Burada eski türlere rastlamıyoruz. Her bakımdan gerek yağmur gerekse fırtınalar bu çevre konusundaki güvenlik şartını mutlaka ele almamızı gerektiriyor. Türk delegasyonu olarak bu değişikliğin yapılmasını öneriyoruz.”