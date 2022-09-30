Avrupa Komisyonu: "Yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacağız"

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna’nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Rusya’ya karşı yaptırımları arttıracağız ve Ukrayna’ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeleri bugün imzaladı. Putin’in basın toplantısının ardından Avrupa Birliği’nden de açıklama geldi. Avrupa Komisyonu açıklamasında," Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna’nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Rusya’ya karşı yaptırımları arttıracağız ve Ukrayna’ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.