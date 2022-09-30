Avrupa Komisyonu: 'Bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacağız'

Avrupa Komisyonu: "Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna’nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Rusya’ya karşı yaptırımları arttıracağız ve Ukrayna’ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz."