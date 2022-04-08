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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Zelenskiy’e AB’ye giriş anketini teslim etti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı sayılan ve sorularla dolu anketi teslim etti.

Politika 08.04.2022, 23:22
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Zelenskiy’e AB’ye giriş anketini teslim etti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı sayılan ve sorularla dolu anketi teslim etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya gelmesinin ardından, ortak basın toplantısı düzenlendi. Von der Leyen Devlet Başkanı Zelenskiy’e, Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı olan cevaplanması gereken sorularla dolu anketi teslim etti. Zelenskiy ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini duyurdu.

"Topraklar döner ama ölen insanlar geri dönmeyecek"

Devlet Başkanı Zelenskiy basın toplantısında hayatını kaybeden sivillere değinerek, "Size finansal yardımlar için teşekkür ederim. Bizim devletimiz Rus saldırıları yüzünden ekonomik olarak zor durumda. Yapılan silah yardımları için de teşekkür ederiz. Avrupa Birliği’ne beşinci yaptırım paketi için de teşekkür ederim. Ruslar bizim insanlarımızı ve topraklarımızı aldı. Topraklarımız döner ancak insanlar dönmeyecek. Yaptırımlar artarak devam etmeli. Biz Rusya topraklarına gelip savaşmadık, masum insanları öldürmedik. Belarus’tan füze yollamadık. Biz kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz savaş sebebiyle çok iyi duruma geldi ve savaş tüm dünyayı birleştirdi. Diğer ülkelerin halkları birleşti sokaklara indi ve Ukrayna’ya destek verdi. Rusya’nın Ukrayna halkına karşı sergilediği bu agresif politikasını yenmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nde olması gerekir”

Rusya ekonomisinin içinde bulunduğu zor duruma değinen Ursula von Der Leyen, "Kramatorsk’taki tren garında ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün güne Bucha’da başladım. Size Avrupa Birliği’nin sizin yanınızda olduğunu söylemek istiyorum. Sizinle omuz omuzayız. Biz Putin’in yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödemesi için ekonomik olarak baskı yapacağız. Bu sayede çürüyecekler. Rusya’nın ihracatı yüzde 71 azaldı, enflasyon yüzde 20 arttı, 700 büyük firma Rusya’dan ayrıldı, Avrupa Birliği üyeleri Rusya’nın 225 milyar dolarını dondurdu. Size 1 milyar dolar silah satın alınması için finansal yardımda bulunduk. Ukraynalı sığınmacılarla evlerine dönene kadar ilgileniyoruz. Ukraynalıların yaşamaları, okumaları ve sağlık konuları için elimizden geleni yapıyoruz. Gelecekte yardım için fon da kuracağız. Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nde olması gerekir. Size Avrupa Birliği’ne girmek için soruları içeren anketi veriyoruz" ifadelerini kullandı ve Zelenskiy’e anketi teslim etti.

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