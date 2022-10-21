Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Troya Ören Yeri’ni ziyaret etti

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde kalan 5 bin 600 yıllık Troya Ören Yeri’ni gezen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Avrupa Konseyi aslında başından beri Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumuyla ilgili olarak 2 yol takip etmiş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Ukrayna’ya askeri ve ekonomik desteğin sağlanması. İkinci yol da Rusya’ya bu saldırılarını devam ettirememesi amacıyla baskı uygulanmasıydı. Burada da ana araç olarak birtakım yaptırım araçları hayata geçirildi. Bunların uygulanmasıyla birlikte Rusya’nın bu saldırgan tavrının daha fazla devam ettirilmemesi amaçlandı” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 5 bin 600 yıllık Troya Ören Yeri’ni gezdi. Troya Ören Yeri Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe, Troya Ören Yeri’ni gezen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a ören yeri ve tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Gezi sırasında Büyükelçi Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi aslında başından beri Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumuyla ilgili olarak 2 yol takip etmiş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Ukrayna askeri ve ekonomik desteğin sağlanması. İkinci yol da Rusya’ya bu saldırılarını devam ettirememesi amacıyla baskı uygulanmasıydı. Burada da ana araç olarak birtakım yaptırım araçları hayata geçirildi. Bunların uygulanmasıyla birlikte Rusya’nın bu saldırgan tavrının daha fazla devam ettirilmemesi amaçlandı. Önümüzdeki günlerde de 2’li yolu takip ederek yine aynı şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.