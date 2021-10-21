Avrupa Birliği liderleri Brüksel’de toplanıyor

Avrupa Birliği üye ülkelerin liderleri Brüksel’de artış gösteren enerji fiyatlarını Brüksel’deki zirvede ele alacak.

Avrupa Birliği Zirvesi bu yıl 20-21 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin katılımıyla bugün gerçekleşecek. Brüksel’de ilerleyen saatlerde bir araya gelecek olan liderler başta korona virüs olmak üzere, artan enerji fiyatları, dış ilişkiler, ticaret, göç ve dijital dönüşüm konularını masaya yatıracak. Bugün yerel saatle 15.00’da başlayacak olan toplantının ilk günündeki gündem maddeleri, korona virüs ve enerji fiyatlarındaki artış olacak. Avrupa liderlerinin toplantının ilerleyen dakikalarında ticaret ve dış ilişkiler konularını stratejik olarak ele almaları bekleniyor. Toplantı sonrası AB Konsey Komisyonu Başkanı Charles Michel ve AB Başkanı Komisyonu Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının ikinci günü ise, göç ve dijital dönüşüm konuları AB liderleri tarafından tartışılacak. Toplantı sonrası Michel ve Leyen’in basın toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.