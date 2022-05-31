Avrupa Birliği Başkanlığı’nda kritik Türkiye - AB görüşmesi

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Siyasi Direktörler Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığında başladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, Avrupa Birliği Başkanlığında başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyet ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleşecek görüşmede üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakcı, “Üç yıl aradan sonra Türkiye - AB Direktörler Düzeyinde Diyalog Toplantısı’nı yapabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday bir ülke. Bunun da ötesinde Türkiye, Avrupa’nın güvenliği, savunması, ekonomisi, enerji güvenliği açısından, göç yönetimi açısından anahtar bir ülke. Türkiye, AB üyelik sürecinde adil muamele bekliyor. Üyelik perspektifi güçlendirildikçe Türkiye’de reform süreci de hızlanacaktır. Bugün gündemimizde Türkiye-AB ilişkilerinin farklı boyutlarını ele alacağız. Bunun yanı sıra hem Türkiye’yi hem diğer AB ülkelerini ve AB’yi ilgilendiren çeşitli bölgesel konuları hep birlikte ele alacağız” dedi.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ise gerçekleşecek toplantıda uluslararası ve bölgesel sorunların konuşulacağını belirterek, önemli olanın diyalog kurmak olduğunu ve buna devam edileceğini söyledi.