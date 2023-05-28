ATO Başkanı Baran’dan Erdoğan’a tebrik paylaşımı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tebrik paylaşımı yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Baran yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu huzur ve güven içinde tamamlanmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye’yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye’yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Reel sektör olarak biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında olarak birlik, beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.