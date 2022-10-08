Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi’nin başörtüsü ile ilgili kanun önerisine değinerek, “Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın” dedi.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, 32. yıl önce bombalı saldırıda hayatını kaybeden Bahriye Üçok’u anma programında konuştu. Başkan Bozkurt, “Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var. Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, “Şimdi böyle bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının bu önerisi ve sunulan yasa teklifinin ben anayasayla uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyin anayasa haline getirilmesi çok daha vahimdir. Çünkü anayasamız da zaten güvence altındadır. Böyle bir güvenceye gereksinim de yok. Dolayısıyla bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım. Laik demokratik, sosyal hukuk devletini bütün kurallarıyla işletirsek kimsenin yok başını örttüm yok başını açtım diye endişe etmesine gerek olmaz” ifadelerini kullandı.