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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti var

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır" dedi.

Politika 29.05.2022, 18:26
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti var

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır" dedi.

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