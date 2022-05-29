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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı" dedi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti var
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır" dedi.
Politika 29.05.2022, 18:26
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır" dedi.