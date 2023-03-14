Atakum’da yeni memurlara yemin töreni

Samsun’un Atakum İlçe Belediyesi’nde çalışan 46 tam sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması nedeniyle yemin töreni gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, belediyede çalışan 46 tam zamanlı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması nedeniyle yemin töreni düzenlendi. Meclis Salonunda gerçekleştirilen yemin törenine Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

"Köprü görevi görüyorsunuz"

Memur kadrosuna atanan personele başarılar dileyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Belediye yerel ve yerinden yönetim demek. Hem belediye yasasında hem de Anayasa’da farklı tanımı var. Yöneticiler seçimle geliyor ama siz seçimle gelmiyorsunuz, memursunuz ama siz yerelde komşuluk hukukunu kurmak durumundasınız. Sizler yerelde yaşayan insanlarla devlet arasında birer köprü görevi görüyorsunuz” dedi.

Memurluğa atanan personelin sadakat yemini etmesiyle tören sona erdi.