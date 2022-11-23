Astana’da "Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı" gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı, Astana formatındaki "Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı"nın 19’uncusunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıda Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na dair muhataplara bilgi verildiğini ve Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının vurgulandığını belirtti. Toplantı vesilesiyle, muhatap ülkelerin İstanbul’da meydana gelen terör eylemine ilişkin taziyelerini sunduğu kaydedildi. Ayrıca, Anayasa Komitesi’nin faaliyetleri, sahadaki durumun, sığınmacıların geri dönüşünün ve insani konuların ele alındığı bildirildi. Toplantı sonunda ise ortak bildiri yayınlandı.

Ortak bildiride taraflar, Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteklerini, Astana sürecinin Suriye meselesinin barışçı çözümündeki öncü rolünü, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıklarını vurguladı.

Taraflar, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantılar adı altında artan varlıklarını ve saldırılarını kınadı. Toplantıda, Suriye’nin kuzeyine ve ayrıca İdlib’e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan taraflar, ortak yayınladıkları bildiride, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı meşru, sözde “öz yönetim” teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Taraflar, söz konusu girişimler dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerinin kınandığını ve ayrılıkçı grupların Fırat’ın doğusunda barışçıl gösterilerin bastırılması, zorla silah altına alma ve eğitim alanındaki ayrımcı uygulamaları da dahil olmak üzere sivillere yönelik artan saldırıları ve her türlü zulmüne karşı derin endişe duyduklarını ifade etti.

Ayrıca taraflar, Suriye ihtilafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu, Birleşmiş Milletler’in kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilmesine olan taahhütlerini yineleyerek, Anayasa Komitesi’nin Suriye ihtilafının siyasi çözümündeki önemli rolünü vurguladı.

Toplantı vesilesiyle Astana sürecinin gözlemci üyeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapıldı. Astana süreci çerçevesinde oluşturulan, ’zorla alıkonan ve kaçırılan kişilerin serbest bırakılması, cenazelerin takası ve kayıp şahısların akıbetinin tespitine ilişkin çalışma grubu’nun da bir araya geldiği ve çalışmaların sürdürülmesinin kararlaştırıldığı da bildirildi.