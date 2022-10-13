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- Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı.

Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı.

Politika 13.10.2022, 13:29
- Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı.

Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı.

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