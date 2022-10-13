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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) Türkiye ve Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” dedi.
- Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı.
Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı.
Politika 13.10.2022, 13:29
Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı.