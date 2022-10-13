Assos ve Troya tünelleri bölgenin tarım ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak

Küçükkuyu ile Çanakkale arasında 50 dakikada geçilen dağ yolunu 5 dakikaya düşüren yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Assos ve Troya tünelleri hizmete açıldığı ilk günlerde binlerce aracın geçişine tanıklık etti

Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yolculuk 5 dakikaya düştü.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan tünellerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

İşi olmayan vatandaşların bile bu gururu yaşamak için bir kereye mahsus tünelleri kullanmasını isteyen Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan şunları söyledi, "Bölge halkı iyi bilir. Küçükkuyu-Ayvacık rampalarında kazalar olurdu. Zaman zaman büyük araçlar çıkamadığından yol kapanmaları ve yangınlar olurdu. Ama şimdi büyük bir gururla biri 4 kilometre diğeri 2 kilometre gidiş-geliş olmakla birlikte tünellerle dağı 5 dakikada geçme imkanı bulacağız. İnsan gururla içerisinden geçiyor. Köprümüzü yaptığımız gibi devamındaki Dutlu yoluyla beraber Marmara’yı dolaşması bu kilide bağlıydı. Artık tünel açılmasından sonra tüm Marmara Dutlu yoluyla birbirine bağlanmış olacak. Bugün sadece tünel açmıyoruz, Kuzey Ege ile Güney Marmara’yı bağlıyoruz. Aynı zamanda bu tüneller tarımımıza ve turizmimize büyük katkı sağlayacak. Ulaşım olmayan yerde tarım olmaz, turizm olmaz, sanayi olmaz. Hepsi bunların lojistiğine bağlı işler. O yüzden Çanakkale’mizin turizm ve tarım açısından büyümesi; hem köprü hem tünel hem de altyapı gibi bu çalışmalara bağlı. Şimdiden Ezine OSB ve merkez OSB’miz olduysa hep ulaşımla yapılan yatırımlar sayesinde oldu. Bazıları "ne gerek var" diyebiliyor ama desinler. Köprü yaparken "niye yapıyorsunuz" dediler, "OSB hayal" dediler. Ezine OSB’nin ilk fabrikasını kasım ayında açıyoruz. Şimdiden 200 kişinin iş başvurusu kabul edildi. Burada 52 fabrika olacak. Bunlar kıymetli işler. Bu açmış olduğumuz tüneller herhangi bir tünel değil. Bölgenin tarımına ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak. İşi olmayan vatandaşımız ne olur gelsin görsün buraları ve devletimizle gurur duysun. Bu konuyu siyasetin ötesinde değerlendirerek gündem yapan tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. İsimler konusunda çok tartıştık "ne yapalım" diye ama Çanakkale’nin iki önemli değerinin ismini koyduk” dedi.