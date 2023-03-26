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Aslı Baykal'dan Muharrem İnce'ye destek
CHP'den istifa eden ve yaptığı paylaşımlarla muhalefete karşı sert bir tutum sergileyen CHP eski Genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Muharrem İnce'yi tebrik etti.
Politika 26.03.2023, 23:39
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal: "Büyük baskılarla insanların aday olmasının engellendiği ve nereye olduğunu bilmediğimiz bir yöne doğru sürüklendiğimiz bu ortamda aday olan cesur yürek Muharrem İncenin adaylığı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.