Aslı Baykal'dan Muharrem İnce'ye destek

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal: "Büyük baskılarla insanların aday olmasının engellendiği ve nereye olduğunu bilmediğimiz bir yöne doğru sürüklendiğimiz bu ortamda aday olan cesur yürek Muharrem İncenin adaylığı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.