Son Dakika
ABD’de Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te Çalışma Bakanlığında toplanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te Çalışma Bakanlığında toplanacak.
Politika 27.06.2022, 23:20
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te Çalışma Bakanlığında toplanacak.