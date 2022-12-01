Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret mesaisi başlıyor.

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalar bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini belirlemek üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bakanlıkta bir araya gelecek.

Geçtiğimiz yıl asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından net 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı. Yılın ortasında gelen ara zam ile bu ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti. Aralık ayında gerçekleştirilecek üç toplantının ardından gelecek yıl uygulanacak asgari ücret belli olacak.