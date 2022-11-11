ASEAN’dan Doğu Timor kararı

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleri, 3 gün sürecek zirve için Kamboçya’da bir araya geldi. Zirvenin ilk gününde üye ülkeler Doğu Timor’u, 11. üye olarak kabul etme konusunda anlaştı. Yapılan ortak açıklamada, "Doğu Timor’u, ASEAN’ın 11. üyesi olarak kabul etme konusunda prensipte anlaştık" ifadelerine yer verildi. Sonraki adım olarak gelecek yıl yapılacak zirvede "tam üyelik için yol haritasının" belirleneceği ifade edilirken, Doğu Timor’a ayrıca üst düzey ASEAN toplantılarında gözlemci statüsü verileceği öğrenildi.

2002’de bağımsızlığını kazanmıştı

Endonezya’nın işgali altında 1999’a kadar ülkenin 27. vilayeti olmayı sürdüren Doğu Timor, 1999’da BM denetimindeki bir referandumda bağımsızlık için oy kullanmış ve ülke 2002’de Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınarak Asya’nın en genç demokrasisi olmuştu.

Yoğun gündem

Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam’dan oluşan ASEAN ülkelerinin liderlerinin zirve boyunca Myanmar’daki askeri darbe, Kuzey ve Güney Kore arasındaki artan gerilimler, Güney Çin Denizi’ndeki askeri hareketlilik, Covid-19 sonrası ekonomik toparlanma ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele almaları bekleniyor.