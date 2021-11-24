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Karısını öldürmüştü: Cinayetten önce evin kapısına bıçakla ‘Sonunuz geldi’, ‘Ölün’ yazdığı iddia edildi
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, Venezuela’daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir”
Asalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde halihazırda 256 faaliyetin 159’u hayata geçirilmiş durumdadır. Belgenin uygulanma oranı yüzde 62 olmuştur".
Asalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde halihazırda 256 faaliyetin 159’u hayata geçirilmiş durumdadır. Belgenin uygulanma oranı yüzde 62 olmuştur".
Politika 24.11.2021, 10:30
Asalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde halihazırda 256 faaliyetin 159’u hayata geçirilmiş durumdadır. Belgenin uygulanma oranı yüzde 62 olmuştur".