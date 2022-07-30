Artuklu Belediye Başkanlığına Mehmet Tatlıdede seçildi

Mardin’in Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’nın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından belediye meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. Belediye meclis üyelerinin yaptığı oylamada AK Parti Grubu’nun adayı olarak gösterilen Mehmet Tatlıdede yeni başkan seçildi.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 26 Temmuz’da sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurması sonrası 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda belediye meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Toparlı’nın geçici olarak başkanlık koltuğuna oturduğu, belediyede meclis üyeleri yeni başkanı seçmek için hizmet binası toplantı salonunda toplandı.

AK Parti grubunun 20, HDP grubunun 10 ve 1 bağımsız meclis üyesinin hazır bulunduğu başkanlık seçiminde yapılan istişarede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Grubu’nun adayı olarak gösterilen Tatlıdede yapılan oylamada kendi grubu ve bağımsız meclis üyesinin desteğiyle 21 oyla Artuklu Belediye Başkanı seçilirken HDP’nin adayı Medine Aksoy ise 10 oy aldı.

Oylamanın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Tatlıdede, partililere teşekkür ederek, “Allah’ın izniyle her zaman ve her yerde hep birlikte hizmete devam edeceğimiz için bu yola baş koyduk. Allah’ın izniyle becereceğimize inanıyoruz” dedi.